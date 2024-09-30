https://ria.ru/20240930/kaliforniya-1975399552.html

Губернатор Калифорнии наложил вето на законопроект об ИИ

Губернатор Калифорнии наложил вето на законопроект об ИИ - РИА Новости, 30.09.2024

Губернатор Калифорнии наложил вето на законопроект об ИИ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил, что наложил вето на законопроект об обязательной проверке систем на основе искусственного... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:33

2024-09-30T02:33

2024-09-30T02:33

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технологии

калифорния

сша

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илон маск

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САН-ФРАНЦИСКО, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил, что наложил вето на законопроект об обязательной проверке систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) на безопасность. В случае принятия, законопроект SB 1047 мог бы стать одним из первых всеобъемлющих законодательных актов в сфере ИИ в США. Закон обязывал бы крупные компании, включая Google и OpenAI, в обязательном порядке проверять на безопасность их ИИ-системы, и даже обеспечить возможность их полного отключения на случай непредвиденных обстоятельств. OpenAI выступила против законопроекта, а владелец cоцсети X Илон Маск его поддержал. "Я возвращаю законопроект сената 1047 без своей подписи… Я не согласен, что для обеспечения общественной безопасности мы должны согласиться на решение, которое не основано на эмпирическом анализе траектории систем и возможностей ИИ. В конечном счете, любая структура для эффективного регулирования ИИ должна идти в ногу с самой технологией", - написал Ньюсом в письме, адресованном сенату штата Калифорния. Он отметил, что 32 из 50 лидирующих компании в мире в сфере ИИ расположены в Калифорнии. Вместе с тем губернатор заявил о подписании закона, который расширяет полномочия департамента Калифорнии по чрезвычайным ситуациям до ИИ-угроз критической инфраструктуре штата.

https://ria.ru/20240924/forum-1974300582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, калифорния, сша, гэвин ньюсом, илон маск, google