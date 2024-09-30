https://ria.ru/20240930/kadyrov-1975623069.html
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне - РИА Новости, 30.09.2024
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:52
2024-09-30T22:52
2024-09-30T22:52
россия
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. "Священный долг каждого из нас - отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он сообщил, что соответствующие поручения уже доведены до "ответственных лиц на местах", а также выразил уверенность, что регион сможет "реализовать в наилучшем виде все поставленные задачи во благо России".
https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
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россия, рамзан кадыров, безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне
Кадыров намерен создать резервные подразделения в Чечне для безопасности РФ
ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения
на территории республики для обеспечения безопасности России.
"Священный долг каждого из нас - отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что соответствующие поручения уже доведены до "ответственных лиц на местах", а также выразил уверенность, что регион сможет "реализовать в наилучшем виде все поставленные задачи во благо России".