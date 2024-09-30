Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/kadyrov-1975623069.html
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне - РИА Новости, 30.09.2024
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:52
2024-09-30T22:52
россия
рамзан кадыров
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. "Священный долг каждого из нас - отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он сообщил, что соответствующие поручения уже доведены до "ответственных лиц на местах", а также выразил уверенность, что регион сможет "реализовать в наилучшем виде все поставленные задачи во благо России".
https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне

Кадыров намерен создать резервные подразделения в Чечне для безопасности РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России.
"Священный долг каждого из нас - отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что соответствующие поручения уже доведены до "ответственных лиц на местах", а также выразил уверенность, что регион сможет "реализовать в наилучшем виде все поставленные задачи во благо России".
Кибертраки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Против своих". Кадыров сделал новое заявление об СВО
20 сентября, 11:26
 
РоссияРамзан КадыровБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала