https://ria.ru/20240930/kadyrov-1975623069.html

Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне

Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне - РИА Новости, 30.09.2024

Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:52

2024-09-30T22:52

2024-09-30T22:52

россия

рамзан кадыров

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать новые резервные подразделения на территории республики для обеспечения безопасности России. "Священный долг каждого из нас - отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он сообщил, что соответствующие поручения уже доведены до "ответственных лиц на местах", а также выразил уверенность, что регион сможет "реализовать в наилучшем виде все поставленные задачи во благо России".

https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html

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россия, рамзан кадыров, безопасность