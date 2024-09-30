https://ria.ru/20240930/kadry-1975573827.html
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей
Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:10
2024-09-30T17:10
2024-09-30T21:12
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Национальный проект "Кадры". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" запланированы в 2025 году в объеме 17,89 миллиардов рублей (17 891 000 000), в 2026 году - 15,57 миллиардов рублей (15 579 400 000), в 2027 году - 17,25 миллиардов рублей (17 257 000 000)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, общество, россия, бюджет
Экономика, Общество, Россия, Бюджет
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей
Финансирование нацпроекта "Кадры" на 2025 год может составить 17,89 млрд руб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Национальный проект "Кадры". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" запланированы в 2025 году в объеме 17,89 миллиардов рублей (17 891 000 000), в 2026 году - 15,57 миллиардов рублей (15 579 400 000), в 2027 году - 17,25 миллиардов рублей (17 257 000 000)", - говорится в пояснительной записке к проекту.