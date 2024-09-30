https://ria.ru/20240930/kadry-1975573827.html

На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей

На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей

Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:10

2024-09-30T17:10

2024-09-30T21:12

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Национальный проект "Кадры". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" запланированы в 2025 году в объеме 17,89 миллиардов рублей (17 891 000 000), в 2026 году - 15,57 миллиардов рублей (15 579 400 000), в 2027 году - 17,25 миллиардов рублей (17 257 000 000)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, общество, россия, бюджет