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На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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17:10 30.09.2024 (обновлено: 21:12 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kadry-1975573827.html
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей
Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:10
2024-09-30T21:12
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Национальный проект "Кадры". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" запланированы в 2025 году в объеме 17,89 миллиардов рублей (17 891 000 000), в 2026 году - 15,57 миллиардов рублей (15 579 400 000), в 2027 году - 17,25 миллиардов рублей (17 257 000 000)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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экономика, общество, россия, бюджет
Экономика, Общество, Россия, Бюджет
На финансирование нацпроекта "Кадры" могут выделить 17,9 миллиарда рублей

Финансирование нацпроекта "Кадры" на 2025 год может составить 17,89 млрд руб

© iStock.com / AmnajKhetsamtipСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Кадры" на 2025 год составит почти 17,9 миллиарда рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Национальный проект "Кадры". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" запланированы в 2025 году в объеме 17,89 миллиардов рублей (17 891 000 000), в 2026 году - 15,57 миллиардов рублей (15 579 400 000), в 2027 году - 17,25 миллиардов рублей (17 257 000 000)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 10:19
 
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