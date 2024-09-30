https://ria.ru/20240930/izrail-1975621198.html

Израиль уведомил США о продолжительности операции на юге Ливана, пишут СМИ

Израиль уведомил США о продолжительности операции на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль уведомил США о продолжительности операции на юге Ливана, пишут СМИ

Израиль уведомил США, что его операция на юге Ливана может продлиться несколько дней и начаться уже в понедельник, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:36

2024-09-30T22:36

2024-09-30T22:36

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Израиль уведомил США, что его операция на юге Ливана может продлиться несколько дней и начаться уже в понедельник, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника из администрации президента США Джо Байдена и источник, знакомый с планированием операции. "Израиль проинформировал США, что вторжение в южный Ливан может начаться уже сегодня и что его цель - отбросить силы движения "Хезболлах" дальше от израильской границы и нанести удары по его инфраструктуре, включая склады и оружие... Наступление будет ограниченным по длительности и масштабам, возможно, начнется вечером и продлится несколько дней, а не недель", - сообщает телеканал. Источники добавили, что географический охват операции также будет ограничен. Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. Также газета писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240930/izrail-1975621028.html

https://ria.ru/20240930/livan-1975577723.html

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в мире, ливан, израиль, сша, джо байден, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024