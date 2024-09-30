https://ria.ru/20240930/izrail-1975618945.html
Израиль объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой зоной
Израиль объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой зоной - РИА Новости, 30.09.2024
Израиль объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой зоной
Израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:00
2024-09-30T22:00
2024-09-30T22:48
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен — РИА Новости. Израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."В соответствии с оценкой ситуации районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной", — говорится в заявлении.Как отметили в ЦАХАЛ, вход туда строго запрещен. При этом, по данным СМИ, сейчас израильские силы ведут массированный артиллерийский обстрел приграничных районов Ливана, чья армия отошла с нескольких позиций на юге страны. Ранее в понедельник газета Washington Post сообщила, что Тель-Авив уведомил Вашингтон о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане, а телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника заявил, что это может произойти в ближайшие часы. Кроме того, телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html
https://ria.ru/20240930/izrail-1975621198.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), сша, оон, хасан насрулла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), США, ООН, Хасан Насрулла
Израиль объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой зоной
ЦАХАЛ объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен — РИА Новости. Израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В соответствии с оценкой ситуации районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной", — говорится в заявлении.
Как отметили в ЦАХАЛ, вход туда строго запрещен.
При этом, по данным СМИ, сейчас израильские силы ведут массированный артиллерийский обстрел приграничных районов Ливана, чья армия отошла с нескольких позиций на юге страны.
Ранее в понедельник газета Washington Post сообщила, что Тель-Авив уведомил Вашингтон о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане, а телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника заявил, что это может произойти в ближайшие часы.
Кроме того, телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла
, а также многие высокопоставленные командиры.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.