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В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой" - РИА Новости, 30.09.2024
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19:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/izrail-1975601608.html
В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой"
В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой" - РИА Новости, 30.09.2024
В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой"
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что новый этап в войне с шиитским ливанским движением "Хезболлах" скоро начнётся и станет важным фактором в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:19
2024-09-30T19:19
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что новый этап в войне с шиитским ливанским движением "Хезболлах" скоро начнётся и станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью на севере страны, сообщил в понедельник новостной портал Ynet. Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в ближайшие часы, сообщил ранее телеканал CBS в понедельник со ссылкой на американского чиновника. "Следующий этап в войне с "Хезболлах" скоро начнется - он станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам вернуть жителей (севера - ред.) в свои дома", - цитирует Ynet Галанта. Министр также подчеркнул, что для достижения этой цели будет принято "каждое требуемое для этого усилие". Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240930/livan-1975595346.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля Галант: новый этап в войне с "Хезболлой" скоро начнется

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что новый этап в войне с шиитским ливанским движением "Хезболлах" скоро начнётся и станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью на севере страны, сообщил в понедельник новостной портал Ynet.
Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в ближайшие часы, сообщил ранее телеканал CBS в понедельник со ссылкой на американского чиновника.
Израильские военные на севере страны - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня, сообщили СМИ
Вчера, 18:43
"Следующий этап в войне с "Хезболлах" скоро начнется - он станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам вернуть жителей (севера - ред.) в свои дома", - цитирует Ynet Галанта.
Министр также подчеркнул, что для достижения этой цели будет принято "каждое требуемое для этого усилие".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Вчера, 17:38
 
В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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