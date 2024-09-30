https://ria.ru/20240930/izrail-1975601608.html

В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой"

В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой" - РИА Новости, 30.09.2024

В Израиле заявили о скором начале нового этапа в войне с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что новый этап в войне с шиитским ливанским движением "Хезболлах" скоро начнётся и станет важным фактором в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:19

2024-09-30T19:19

2024-09-30T19:19

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ливан

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хасан насрулла

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что новый этап в войне с шиитским ливанским движением "Хезболлах" скоро начнётся и станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью на севере страны, сообщил в понедельник новостной портал Ynet. Израиль может начать наземную операцию ограниченных масштабов в Ливане в ближайшие часы, сообщил ранее телеканал CBS в понедельник со ссылкой на американского чиновника. "Следующий этап в войне с "Хезболлах" скоро начнется - он станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам вернуть жителей (севера - ред.) в свои дома", - цитирует Ynet Галанта. Министр также подчеркнул, что для достижения этой цели будет принято "каждое требуемое для этого усилие". Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240930/livan-1975595346.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024