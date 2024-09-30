https://ria.ru/20240930/izrail-1975570791.html

СМИ: Израиль не принял окончательного решения о наземной операции в Ливане

СМИ: Израиль не принял окончательного решения о наземной операции в Ливане - РИА Новости, 30.09.2024

СМИ: Израиль не принял окончательного решения о наземной операции в Ливане

Израильские власти еще не приняли окончательного решения о проведении наземной операции на юге Ливана, сообщает газета New York Times со ссылкой на шестерых... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:01

2024-09-30T17:01

2024-09-30T17:01

в мире

ливан

израиль

бейрут

хасан насрулла

хезболла

оон

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975176590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84c1c9804ea12b3193fe03f543d559e6.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильские власти еще не приняли окончательного решения о проведении наземной операции на юге Ливана, сообщает газета New York Times со ссылкой на шестерых израильских чиновников и одного западного чиновника. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением. "По словам чиновников, Израиль пока еще не принял окончательного решения о том, будет ли он проводить наземную операцию в Ливане, и если да, то когда", - говорится в материале New York Times. Как отметили источники газеты, в последнее время вылазки израильских спецподразделений на юге Ливана стали более частыми и масштабными. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240927/livan-1975169890.html

https://ria.ru/20240930/livan-1975454848.html

https://ria.ru/20240928/ataki-1975269039.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024