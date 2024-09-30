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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины - РИА Новости, 30.09.2024
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16:28 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/izrail-1975563312.html
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины - РИА Новости, 30.09.2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию Нидаля Абдель-Ааля, лидера ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и еще одного РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:28
2024-09-30T16:28
в мире
израиль
ливан
западный берег реки иордан
фатх
организация освобождения палестины
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию Нидаля Абдель-Ааля, лидера ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и еще одного высокопоставленного члена движения в результате авиаудара по Ливану, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Ночью в ходе совместной разведывательной операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Нидаля Абдель-Ааля, главу ливанского отделения террористической организации НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Вместе с ним был ликвидирован террорист Имад Одех, возглавлявший военное отделение НФОП в Ливане", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Абдель-Ааль также возглавлял радикальную ячейку на территории Западного берега реки Иордан и занимался созданием инфраструктуры, откуда осуществлялись атаки на Государство Израиль. Ранее в понедельник НФОП сообщил о гибели троих лидеров движения в результате израильского авиаудара по Бейруту. При этом телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения утверждает, что среди троих убитых членов НФОП лишь двое являются его высокопоставленными представителями. Третий погибший, по информации телеканала, был активистом движения. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) был основан в 1967 году. Одно из старейших палестинских движений считается второй по значимости (после ФАТХ) фракцией в Организации освобождения Палестины (ООП). Идеология НФОП базируется на марксистских взглядах. С самого своего создания организация активно ведет вооруженную борьбу против государства Израиль. Военизированные крылья НФОП также присоединились к боевым действиям против израильской армии после 7 октября 2023 года. Организация действует на территории Сирии, Ливана, Израиля, а также на палестинских территориях Западного берега и в секторе Газа. -0-
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
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израиль
ливан
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, ливан, западный берег реки иордан, фатх, организация освобождения палестины, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Западный берег реки Иордан, ФАТХ, Организация освобождения Палестины, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера ливанского отделения НФОП Абдель-Ааля

© СоцсетиЛидер ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель-Аль
Лидер ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель-Аль - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Соцсети
Лидер ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель-Аль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию Нидаля Абдель-Ааля, лидера ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и еще одного высокопоставленного члена движения в результате авиаудара по Ливану, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Ночью в ходе совместной разведывательной операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Нидаля Абдель-Ааля, главу ливанского отделения террористической организации НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Вместе с ним был ликвидирован террорист Имад Одех, возглавлявший военное отделение НФОП в Ливане", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Абдель-Ааль также возглавлял радикальную ячейку на территории Западного берега реки Иордан и занимался созданием инфраструктуры, откуда осуществлялись атаки на Государство Израиль.
Ранее в понедельник НФОП сообщил о гибели троих лидеров движения в результате израильского авиаудара по Бейруту.
При этом телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения утверждает, что среди троих убитых членов НФОП лишь двое являются его высокопоставленными представителями. Третий погибший, по информации телеканала, был активистом движения.
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) был основан в 1967 году. Одно из старейших палестинских движений считается второй по значимости (после ФАТХ) фракцией в Организации освобождения Палестины (ООП). Идеология НФОП базируется на марксистских взглядах. С самого своего создания организация активно ведет вооруженную борьбу против государства Израиль. Военизированные крылья НФОП также присоединились к боевым действиям против израильской армии после 7 октября 2023 года. Организация действует на территории Сирии, Ливана, Израиля, а также на палестинских территориях Западного берега и в секторе Газа. -0-
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В миреИзраильЛиванЗападный берег реки ИорданФАТХОрганизация освобождения ПалестиныОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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