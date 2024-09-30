https://ria.ru/20240930/izrail-1975516224.html

В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны

В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны - РИА Новости, 30.09.2024

В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:04

2024-09-30T14:04

2024-09-30T14:04

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израиль

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 11.12 и в 11.13 (совпадает с мск - ред.) на юге Голанских высот и в Верхней Галилее, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирен в 11.08 и в 11.09, прозвучавших на севере Голанских высот, было зафиксировано еще около 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Часть снарядов перехватили системы ПВО, остальные объекты упали на открытой местности. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)