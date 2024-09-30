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В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны - РИА Новости, 30.09.2024
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14:04 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/izrail-1975516224.html
В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны
В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны - РИА Новости, 30.09.2024
В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:04
2024-09-30T14:04
в мире
ливан
израиль
голанские высоты
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 11.12 и в 11.13 (совпадает с мск - ред.) на юге Голанских высот и в Верхней Галилее, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после сирен в 11.08 и в 11.09, прозвучавших на севере Голанских высот, было зафиксировано еще около 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Часть снарядов перехватили системы ПВО, остальные объекты упали на открытой местности. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, ливан, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Голанские высоты, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле заявили о 35 пусках из Ливана по северу страны

ЦАХАЛ зафиксировал 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про Железный купол - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала примерно 35 пусков с территории Ливана по северу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 11.12 и в 11.13 (совпадает с мск - ред.) на юге Голанских высот и в Верхней Галилее, было обнаружено около 20 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что после сирен в 11.08 и в 11.09, прозвучавших на севере Голанских высот, было зафиксировано еще около 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Часть снарядов перехватили системы ПВО, остальные объекты упали на открытой местности.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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В миреЛиванИзраильГоланские высотыХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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