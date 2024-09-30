https://ria.ru/20240930/israel-1975622386.html

Израиль развернул около пяти бригад на границе с Ливаном, сообщили СМИ

Израиль развернул около пяти бригад на границе с Ливаном, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль развернул около пяти бригад на границе с Ливаном, сообщили СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:48

2024-09-30T22:48

2024-09-30T22:48

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника. "В настоящее время у ЦАХАЛ развернуто около пяти бригад, но, как ожидается, не все из них перейдут границу", - сообщает телеканал. Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. Также газета писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024