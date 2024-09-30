https://ria.ru/20240930/israel-1975620104.html

Израиль начал разведывательные операции в Ливане, сообщили СМИ

Израиль начал разведывательные операции в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Израиль начал разведывательные операции в Ливане, сообщили СМИ

Израиль уже начал разведывательные операции в Ливане, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:15

2024-09-30T22:15

2024-09-30T22:27

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Израиль уже начал разведывательные операции в Ливане, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника."Израиль уже начал разведывательные операции, в том числе небольшие наземные миссии с участием своих сил специального назначения", - сообщает телеканал.Как отмечается, Израиль также задействовал саперов и другие виды войск для таких задач, как преодоление заграждений.Ранее газета Washington Post сообщила, что израильские власти уведомили США, что планируют ограниченную наземную операцию в Ливане и могут начать ее в ближайшее время. Также газета писала, что Израиль может начать наземное вторжение на территорию Ливана уже на этой неделе. По словам источников издания, израильские спецподразделения проводят "небольшие целевые рейды" в южный Ливан, собирая разведданные и проводя необходимую подготовку перед возможным наземным вторжением.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html

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израиль, ливан, в мире, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша