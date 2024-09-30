https://ria.ru/20240930/iran-1975508991.html
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана - РИА Новости, 30.09.2024
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:36
2024-09-30T13:36
2024-09-30T14:58
тегеран (город)
иран
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.Глава российского правительства в понедельник прибыл в Иран с официальным визитом.В ходе переговоров российской стороны с руководством республики планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщали ранее в пресс-службе кабмина РФ.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, михаил мишустин, экономика
Тегеран (город), Иран, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Арефом
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
Глава российского правительства в понедельник прибыл в Иран с официальным визитом.
В ходе переговоров российской стороны с руководством республики планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщали ранее в пресс-службе кабмина РФ.