https://ria.ru/20240930/iran-1975508991.html

Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана

Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана - РИА Новости, 30.09.2024

Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:36

2024-09-30T13:36

2024-09-30T14:58

тегеран (город)

иран

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.Глава российского правительства в понедельник прибыл в Иран с официальным визитом.В ходе переговоров российской стороны с руководством республики планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщали ранее в пресс-службе кабмина РФ.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

тегеран (город)

иран

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Ольга Фомченкова

тегеран (город), иран, михаил мишустин, экономика