Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 30.09.2024 (обновлено: 14:58 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/iran-1975508991.html
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана - РИА Новости, 30.09.2024
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:36
2024-09-30T14:58
тегеран (город)
иран
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975535461_0:284:3135:2047_1920x0_80_0_0_19b5582b094a51885008b6ea75c43046.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.Глава российского правительства в понедельник прибыл в Иран с официальным визитом.В ходе переговоров российской стороны с руководством республики планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщали ранее в пресс-службе кабмина РФ.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975535461_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_d601e80002001e1b6990e99ae9efacd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), иран, михаил мишустин, экономика
Тегеран (город), Иран, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана

Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Арефом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время встречи в Тегеране. 30 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
Глава российского правительства в понедельник прибыл в Иран с официальным визитом.
В ходе переговоров российской стороны с руководством республики планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщали ранее в пресс-службе кабмина РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
4 июля, 02:29
 
Тегеран (город)ИранМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала