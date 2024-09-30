https://ria.ru/20240930/iran-1975499298.html
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном
Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:06
2024-09-30T13:06
2024-09-30T13:06
россия
иран
ливан
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_082499774d4d2543f2d73976e7b4c192.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения со ссылкой на источники в иранских структурах безопасности о том, что после волны взрывов пейджеров и других устройств связи, которая произошла в Ливане, Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае. "Вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники", - сказал Песков на вопрос, смогут ли в Кремле прокомментировать эту информацию. "Единственное, что я могу сказать, - что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном. Развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже. Объемы торговли растут взаимной. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
россия
иран
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_2bf899506af9e019c6fbbe5b68ef1d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, ливан, дмитрий песков, экономика
Россия, Иран, Ливан, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном
Песков: торговые отношения России и Ирана развиваются во всех областях
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения со ссылкой на источники в иранских структурах безопасности о том, что после волны взрывов пейджеров и других устройств связи, которая произошла в Ливане
, Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае
.
"Вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники", - сказал Песков на вопрос, смогут ли в Кремле прокомментировать эту информацию.
"Единственное, что я могу сказать, - что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном. Развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже. Объемы торговли растут взаимной. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.