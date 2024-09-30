https://ria.ru/20240930/iran-1975499298.html

В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном

В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном - РИА Новости, 30.09.2024

В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном

Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:06

2024-09-30T13:06

2024-09-30T13:06

россия

иран

ливан

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения со ссылкой на источники в иранских структурах безопасности о том, что после волны взрывов пейджеров и других устройств связи, которая произошла в Ливане, Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае. "Вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники", - сказал Песков на вопрос, смогут ли в Кремле прокомментировать эту информацию. "Единственное, что я могу сказать, - что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном. Развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже. Объемы торговли растут взаимной. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

россия

иран

ливан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, ливан, дмитрий песков, экономика