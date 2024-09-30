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В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном - РИА Новости, 30.09.2024
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13:06 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/iran-1975499298.html
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном - РИА Новости, 30.09.2024
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном
Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:06
2024-09-30T13:06
россия
иран
ливан
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения со ссылкой на источники в иранских структурах безопасности о том, что после волны взрывов пейджеров и других устройств связи, которая произошла в Ливане, Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае. "Вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники", - сказал Песков на вопрос, смогут ли в Кремле прокомментировать эту информацию. "Единственное, что я могу сказать, - что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном. Развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже. Объемы торговли растут взаимной. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.
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россия, иран, ливан, дмитрий песков, экономика
Россия, Иран, Ливан, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле рассказали о торгово-экономических отношениях с Ираном

Песков: торговые отношения России и Ирана развиваются во всех областях

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана в аэропорту
Флаги России и Ирана в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Ираном развиваются во всех областях, в том числе в торговле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения со ссылкой на источники в иранских структурах безопасности о том, что после волны взрывов пейджеров и других устройств связи, которая произошла в Ливане, Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае.
"Вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники", - сказал Песков на вопрос, смогут ли в Кремле прокомментировать эту информацию.
"Единственное, что я могу сказать, - что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном. Развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля тоже. Объемы торговли растут взаимной. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.
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РоссияИранЛиванДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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