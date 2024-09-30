https://ria.ru/20240930/iran-1975470263.html

Эксперт назвал Израиль единственной силой в регионе, желающей эскалации

Эксперт назвал Израиль единственной силой в регионе, желающей эскалации - РИА Новости, 30.09.2024

Эксперт назвал Израиль единственной силой в регионе, желающей эскалации

Израильское руководство - единственная сила в регионе, желающая эскалации конфликта, в Тегеране едва ли настроены давать решительный ответ на убийство в Ливане... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:44

2024-09-30T11:44

2024-09-30T11:44

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израильское руководство - единственная сила в регионе, желающая эскалации конфликта, в Тегеране едва ли настроены давать решительный ответ на убийство в Ливане генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, предположил в разговоре с РИА Новости эксперт РСМД, специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "У (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетяньяху есть своя логика. Не добившись успехов на южном фронте в отношении Газы и ХАМАС, он переключил внимание на "Хезболлах", где довольно быстро продемонстрированы были результаты, был ликвидирован лидер движения, что является серьезным козырем для Нетаньяху... В регионе никто, кроме Израиля, его руководства, в целом не заинтересован в эскалации", - сказал собеседник агентства. Он также считает сомнительной идею о том, что Иран будет "поднимать ставки" в конфликте с Израилем, поддерживая "Хезболлах". Как напомнил эксперт, израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, как и убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, ответственность за которое движение возложило на Израиль и США, до сих пор не получили серьезного эскалационного ответа Ирана. "Судя по этому, сейчас тоже ожидать от Ирана какой-то резкой реакции и повышения ставок не приходится, но точно сказать об этом нельзя", - добавил Алексей Хлебников. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html

https://ria.ru/20240929/iran-1975379074.html

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в мире, израиль, иран, ливан, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024