https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену
К 15 годам заключения приговорен россиянин в Хабаровске за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений, сообщает 1-й Восточный окружной военный... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:54
2024-09-30T10:54
2024-09-30T10:54
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. К 15 годам заключения приговорен россиянин в Хабаровске за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд. "Суд признал Цан-Хою виновным по ст. 275 (госизмена), части 2 ст. 281.3 (организация диверсионного сообщества), части 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...), ст.281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), пункту "а" части 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств...), двух преступлений по пункту "а" части 2 ст. 281 (диверсия) УК РФ, по совокупности которых окончательное наказание... в виде лишения свободы на 15 лет, с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену
В Хабаровске россиянин получил 15 лет колонии за госизмену и диверсию