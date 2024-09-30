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Пензенский губернатор рассказал о помощи запорожским Токмаку и Пологам
Пензенский губернатор рассказал о помощи запорожским Токмаку и Пологам - РИА Новости, 30.09.2024
Пензенский губернатор рассказал о помощи запорожским Токмаку и Пологам
Специалисты из Пензенской области за два года восстановили в Пологовском и Токмакском районах Запорожской области 30 социально значимых объектов, в этом году... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:27
2024-09-30T20:27
2024-09-30T20:27
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ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты из Пензенской области за два года восстановили в Пологовском и Токмакском районах Запорожской области 30 социально значимых объектов, в этом году будут отремонтированы еще 13, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. "Пензенская область оказывает помощь Пологовскому и Токмакскому районам Запорожской области. За прошлые два года наши специалисты восстановили 30 социально значимых объектов, в этом году отремонтируем 13", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что с помощью пензенцев в Токмаке открыт первый многофункциональный центр, отремонтированы школа и дворец спорта. "Как сказал президент, наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные возможности для учёбы, развития, личностного роста. По поручению президента утверждены планы помощи новым регионам до 2030 года. Будем работать дальше, помогая людям вернуться к мирной жизни", - подчеркнул глава региона. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
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запорожская область, россия, олег мельниченко
Пензенская область, Запорожская область, Россия, Олег Мельниченко