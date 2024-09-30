https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html

Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил Каладзе

Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил Каладзе - РИА Новости, 30.09.2024

Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил Каладзе

Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил в понедельник генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:49

2024-09-30T13:49

2024-09-30T13:49

в мире

южная осетия

абхазия

грузия

каха каладзе (мэр тбилиси)

сергей лавров

бидзина иванишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 сен - РИА Новости. Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил в понедельник генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. "Мы тоже допускали ошибки и хотим, чтобы этим взаимопримирением были сделаны шаги, которые подразумевают взаимное прощение. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире. Мы хотим достичь всего этого миром, а не войной, злом и силой, как это представляет себе радикальная оппозиция со своими партнерами", - заявил Каладзе журналистам. Каладзе вновь позитивно оценил слова главы МИД РФ о готовности помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношении, при этом отметил, что параллельно с этим заявлением "следует предпринять эффективные шаги", что, по его словам, подразумевает вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии. "Нам необходимо восстановить доверие друг к другу (с народами Абхазии и Южной Осетии - ред.). А что касается заявления, которое мы услышали от Лаврова, что он будет способствовать процессу примирения, то что в этом плохого? Это положительный факт, что окажет помощь. Я думаю, что все знают об ошибках, допущенных много лет назад. Мы не должны бояться говорить об этом", - добавил Каладзе. Ранее основатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, запланированных на 26 октября, "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html

https://ria.ru/20240930/gruzija-1975441591.html

южная осетия

абхазия

грузия

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в мире, южная осетия, абхазия, грузия, каха каладзе (мэр тбилиси), сергей лавров, бидзина иванишвили, единое национальное движение