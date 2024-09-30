https://ria.ru/20240930/gruzija-1975441591.html

Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией

Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией - РИА Новости, 30.09.2024

Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией

Запуск диалога между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией - с другой при содействии России возможен, но едва ли две республики снова станут... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

2024-09-30T11:26

южная осетия

россия

абхазия

сергей лавров

каха каладзе (мэр тбилиси)

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запуск диалога между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией - с другой при содействии России возможен, но едва ли две республики снова станут частью грузинского государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. По словам генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, грузинское руководство позитивно оценивает слова Лаврова. При этом, как заявил Каладзе, после такого заявления стоило бы предпринять практические шаги, например, вывести войска России из этих стран. "Сейчас есть надежда, что начнется диалог. Я не думаю, что произойдет какое-то объединение, Южная Осетия и Абхазия снова вольются в грузинскую государственность, но как минимум начало диалога, какого-то дипломатического сношения, это будет очень существенный и серьезный фактор, который позволит этому региону дальше двигаться", - сказал Клинцевич. Вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии собеседник считает маловероятным с учетом риска прихода к власти в Грузии другого политического руководства, которое могло бы захотеть в отсутствие контингента ВС РФ силой решить вопрос независимости двух республик. "Для защиты граждан, которые там есть, - а в Абхазии и Южной Осетии очень много граждан Российской Федерации, - конечно, мы оставим эти контингенты. Просто для стабилизации обстановки", - полагает эксперт. При этом он выразил надежду на открытие в рамках возможного диалога логистических маршрутов и на восстановление дипломатических отношений Москвы и Тбилиси. Собеседник также допустил то или иное политическое урегулирование конфликта в будущем, отметив, что Россия неоднократно высказывалась в пользу этого. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами. На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.

https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html

https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

южная осетия

россия

абхазия

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южная осетия, россия, абхазия, сергей лавров, каха каладзе (мэр тбилиси), владимир путин