Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 30.09.2024 (обновлено: 11:26 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/gruzija-1975441591.html
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией - РИА Новости, 30.09.2024
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией
Запуск диалога между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией - с другой при содействии России возможен, но едва ли две республики снова станут... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:29
2024-09-30T11:26
южная осетия
россия
абхазия
сергей лавров
каха каладзе (мэр тбилиси)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899910474_196:0:3141:1656_1920x0_80_0_0_01b301fa7574e8d622aa56e80dadbf6e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запуск диалога между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией - с другой при содействии России возможен, но едва ли две республики снова станут частью грузинского государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. По словам генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, грузинское руководство позитивно оценивает слова Лаврова. При этом, как заявил Каладзе, после такого заявления стоило бы предпринять практические шаги, например, вывести войска России из этих стран. "Сейчас есть надежда, что начнется диалог. Я не думаю, что произойдет какое-то объединение, Южная Осетия и Абхазия снова вольются в грузинскую государственность, но как минимум начало диалога, какого-то дипломатического сношения, это будет очень существенный и серьезный фактор, который позволит этому региону дальше двигаться", - сказал Клинцевич. Вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии собеседник считает маловероятным с учетом риска прихода к власти в Грузии другого политического руководства, которое могло бы захотеть в отсутствие контингента ВС РФ силой решить вопрос независимости двух республик. "Для защиты граждан, которые там есть, - а в Абхазии и Южной Осетии очень много граждан Российской Федерации, - конечно, мы оставим эти контингенты. Просто для стабилизации обстановки", - полагает эксперт. При этом он выразил надежду на открытие в рамках возможного диалога логистических маршрутов и на восстановление дипломатических отношений Москвы и Тбилиси. Собеседник также допустил то или иное политическое урегулирование конфликта в будущем, отметив, что Россия неоднократно высказывалась в пользу этого. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами. На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html
южная осетия
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899910474_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7045dc3cc116f40fe4f6bd8d3e67d018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, россия, абхазия, сергей лавров, каха каладзе (мэр тбилиси), владимир путин
Южная Осетия, Россия, Абхазия, Сергей Лавров, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Владимир Путин
Эксперт оценил перспективы диалога между Грузией и Абхазией

Клинцевич: запуск диалога между Грузией и Абхазией при содействии РФ возможен

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдых в бархатный сезон в Абхазии
Отдых в бархатный сезон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Отдых в бархатный сезон в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запуск диалога между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией - с другой при содействии России возможен, но едва ли две республики снова станут частью грузинского государства, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. По словам генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, грузинское руководство позитивно оценивает слова Лаврова. При этом, как заявил Каладзе, после такого заявления стоило бы предпринять практические шаги, например, вывести войска России из этих стран.
Вид на город Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Вчера, 23:30
"Сейчас есть надежда, что начнется диалог. Я не думаю, что произойдет какое-то объединение, Южная Осетия и Абхазия снова вольются в грузинскую государственность, но как минимум начало диалога, какого-то дипломатического сношения, это будет очень существенный и серьезный фактор, который позволит этому региону дальше двигаться", - сказал Клинцевич.
Вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии собеседник считает маловероятным с учетом риска прихода к власти в Грузии другого политического руководства, которое могло бы захотеть в отсутствие контингента ВС РФ силой решить вопрос независимости двух республик. "Для защиты граждан, которые там есть, - а в Абхазии и Южной Осетии очень много граждан Российской Федерации, - конечно, мы оставим эти контингенты. Просто для стабилизации обстановки", - полагает эксперт.
При этом он выразил надежду на открытие в рамках возможного диалога логистических маршрутов и на восстановление дипломатических отношений Москвы и Тбилиси. Собеседник также допустил то или иное политическое урегулирование конфликта в будущем, отметив, что Россия неоднократно высказывалась в пользу этого.
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
27 мая, 12:24
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
Цхинвал - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
26 мая, 21:58
 
Южная ОсетияРоссияАбхазияСергей ЛавровКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала