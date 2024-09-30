https://ria.ru/20240930/gosduma-1975410660.html
В Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов, пишут СМИ
В Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
В Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов, пишут СМИ
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, разрешающий передавать пенсонные баллы родителям, сообщают "Известия". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:35
2024-09-30T06:35
2024-09-30T06:35
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, разрешающий передавать пенсонные баллы родителям, сообщают "Известия"."Согласно проекту, <...> будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю", — говорится в материале.Как добавили в "Известиях", в настоящее время для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Размер пенсии напрямую зависит от количества баллов. В случае принятия законопроекта переданные детьми баллы позволят родителям раньше выйти на пенсию и увеличить размер выплаты, подчеркивается в материале.ИПК, или пенсионный балл — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем.
https://ria.ru/20240930/pensii-1975392803.html
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общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов, пишут СМИ
"Известия": в Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов родителям
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, разрешающий передавать пенсонные баллы родителям, сообщают "Известия"
.
"Согласно проекту, <...> будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю", — говорится в материале.
Как добавили в "Известиях", в настоящее время для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Размер пенсии напрямую зависит от количества баллов. В случае принятия законопроекта переданные детьми баллы позволят родителям раньше выйти на пенсию и увеличить размер выплаты, подчеркивается в материале.
ИПК, или пенсионный балл — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем.