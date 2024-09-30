https://ria.ru/20240930/gorlovka-1975605322.html

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 30.09.2024

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:50

2024-09-30T19:50

2024-09-30T19:50

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

украина

иван приходько

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вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик". Разбросаны по улице Пересыпкина", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18.10 выпустили по Калининскому району города три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html

горловка

калининский район

украина

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