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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:14
2024-09-30T19:14
2024-09-30T19:14
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. "В жилом массиве "Солнечный" обстрелом вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница