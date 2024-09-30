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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/gorlovka-1975600881.html
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:14
2024-09-30T19:14
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько. "В жилом массиве "Солнечный" обстрелом вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.
"В жилом массиве "Солнечный" обстрелом вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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