https://ria.ru/20240930/germaniya-1975411290.html

Немецкий депутат заявил, что власти безразличны к атакам на инфраструктуру

Немецкий депутат заявил, что власти безразличны к атакам на инфраструктуру - РИА Новости, 30.09.2024

Немецкий депутат заявил, что власти безразличны к атакам на инфраструктуру

Немецкие власти не отвечают на запрос относительно возможности тесного сотрудничества с Украиной с учетом обвинений в причастности Киева к подрыву "Северных... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:28

2024-09-30T06:28

2024-09-30T06:28

украина

россия

германия

штеффен котре

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Немецкие власти не отвечают на запрос относительно возможности тесного сотрудничества с Украиной с учетом обвинений в причастности Киева к подрыву "Северных потоков", это показывает безразличие правительства к атакам на инфраструктуру Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре. На полях Российской энергетической недели он рассказал РИА Новости, что направил запрос в федеральное правительство Германии о том, как оно ведет диалог с Украиной и возможно ли доверительное сотрудничество с учетом обвинения в адрес Киева в причастности к акту государственного терроризма. "Нет ответа. Правительство на это не реагирует. Я также спросил федеральное правительство, что оно думает по поводу заявления (депутата от "Христианско-демократического союза") Родериха Кизеветтера о том, что не имеет значения, осуществила ли Украина эти атаки или нет. Стабильность Украины превыше всего. Опять нет ответа. Это показывает, что федеральному правительству совершенно не важно, как ведут себя другие игроки и разрушат ли они немецкую инфраструктуру или нет", - сказал собеседник агентства. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240930/germaniya-1975409028.html

https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, германия, штеффен котре, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире