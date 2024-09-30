https://ria.ru/20240930/gaza-1975582448.html

ООН оценила ущерб от конфликта в секторе Газа

ООН оценила ущерб от конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 30.09.2024

ООН оценила ущерб от конфликта в секторе Газа

Около 66% всех зданий в секторе Газа, или более 163 тысяч, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в анклаве с 7 октября прошлого года, говорится в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:52

2024-09-30T17:52

2024-09-30T17:52

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Около 66% всех зданий в секторе Газа, или более 163 тысяч, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в анклаве с 7 октября прошлого года, говорится в отчете Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ). "Спутниковый центр ООН (ЮНОСАТ) опубликовал 9-е обновление своей оценки ущерба, нанесенного зданиям в секторе Газа. Этот анализ, основанный на спутниковых снимках с очень высоким разрешением, собранных 3 и 6 сентября 2024 года, показывает, что двум третям всех сооружений в секторе Газа был нанесен ущерб", - сказано в документе. По данным организации, эти 66% поврежденных зданий в секторе Газа в общей сложности составляют 163 778 построек, из них 52 564 были разрушены, 18 913 серьезно повреждены, 35 591 вероятно повреждены и 56 710 немного повреждены. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240818/gaza-1966889607.html

https://ria.ru/20240927/oon-1975129679.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году