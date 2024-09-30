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Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились провести форум в Сочи - РИА Новости, 30.09.2024
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Религия
 
15:15 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/forum-1975541693.html
Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились провести форум в Сочи
Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились провести форум в Сочи - РИА Новости, 30.09.2024
Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились провести форум в Сочи
Патриарх московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:15
2024-09-30T15:15
религия
россия
сочи
елена шмелева
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство", сообщила РИА Новости пресс-служба "Сириуса". Патриарх московский и всея Руси Кирилл в воскресенье находился с первосвятительским визитов в Сочи, в рамках визита он посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", где предстоятелю РПЦ рассказали о исследованиях в области генной терапии, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Применение современных методов генной инженерии позволяет исправить генетические ошибки, заложенные в человеке, и помогает при лечении тяжелых и зачастую неизлечимых заболеваний. Проводимые в России исследования в этой области этически безупречны, и "Сириус" делает и будет делать все, чтобы генная терапия в России именно так и развивалась. В том числе для этого на федеральной территории будет организован ежегодный форум "Наука, религия и искусство". Об этом договорились председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении. Показывая патриарху лаборатории и уникальное оборудование Научно-технологического университета "Сириус", Шмелева отметила, что ученые университета на протяжении нескольких лет успешно ведут работу по разработке различных методов генной терапии и новых лекарственных средств. Она подчеркнула, что их применение будет возможно только после всестороннего исследования на клетках и животных и оценки их безопасности и эффективности специалистами Минздрава России. Патриарх Кирилл отметил, что при использовании новых технологий, особенно в генной терапии, всегда нужно быть очень аккуратным, соблюдая правильный баланс между научными прорывами и этикой. Он подчеркнул, что церковь могла бы содействовать восприятию новых идей и технологий в народе и помогать людям понимать, для чего они нужны. Рассказывая патриарху о перспективах федеральной территории, Шмелева отметила, что "Сириус" не стоит на месте и постоянно развивается – как инфраструктурно, так и методически. На территории Образовательного центра уже построены корпуса "Школа" и "Спорт", а в этом году откроется здание Средней специальной музыкальной школы. В 2025-м первых зрителей примет новый концертный центр мирового уровня. Кроме того, "Сириус" готовится к запуску педагогического института. По словам Шмелевой, это поможет создать эффективную и сбалансированную систему подготовки и повышения квалификации педагогов, получить такие образовательные программы, которые в полной мере раскроют интеллектуальный потенциал ребенка и сформируют его как социально ответственную личность, гражданина своей страны. Патриарх Кирилл подчеркнул исключительную значимость правильной подготовки педагогов в современном мире. Он отметил, что "Сириус" в этом плане решает очень важную задачу – стратегическую для всей страны. Патриарх поблагодарил Елену Шмелеву за большую работу по раскрытию и развитию талантов молодежи, которая на протяжении многих лет ведется в "Сириусе".
https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html
https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html
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россия, сочи, елена шмелева, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Сочи, Елена Шмелева, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились провести форум в Сочи

Патриарх Кирилл и глава "Сириуса" договорились о проведении ежегодного форума

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство", сообщила РИА Новости пресс-служба "Сириуса".
Патриарх московский и всея Руси Кирилл в воскресенье находился с первосвятительским визитов в Сочи, в рамках визита он посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", где предстоятелю РПЦ рассказали о исследованиях в области генной терапии, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
29 сентября, 20:24
"Применение современных методов генной инженерии позволяет исправить генетические ошибки, заложенные в человеке, и помогает при лечении тяжелых и зачастую неизлечимых заболеваний. Проводимые в России исследования в этой области этически безупречны, и "Сириус" делает и будет делать все, чтобы генная терапия в России именно так и развивалась. В том числе для этого на федеральной территории будет организован ежегодный форум "Наука, религия и искусство". Об этом договорились председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.
Показывая патриарху лаборатории и уникальное оборудование Научно-технологического университета "Сириус", Шмелева отметила, что ученые университета на протяжении нескольких лет успешно ведут работу по разработке различных методов генной терапии и новых лекарственных средств. Она подчеркнула, что их применение будет возможно только после всестороннего исследования на клетках и животных и оценки их безопасности и эффективности специалистами Минздрава России.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Вчера, 13:54
Патриарх Кирилл отметил, что при использовании новых технологий, особенно в генной терапии, всегда нужно быть очень аккуратным, соблюдая правильный баланс между научными прорывами и этикой. Он подчеркнул, что церковь могла бы содействовать восприятию новых идей и технологий в народе и помогать людям понимать, для чего они нужны.
Рассказывая патриарху о перспективах федеральной территории, Шмелева отметила, что "Сириус" не стоит на месте и постоянно развивается – как инфраструктурно, так и методически. На территории Образовательного центра уже построены корпуса "Школа" и "Спорт", а в этом году откроется здание Средней специальной музыкальной школы. В 2025-м первых зрителей примет новый концертный центр мирового уровня. Кроме того, "Сириус" готовится к запуску педагогического института. По словам Шмелевой, это поможет создать эффективную и сбалансированную систему подготовки и повышения квалификации педагогов, получить такие образовательные программы, которые в полной мере раскроют интеллектуальный потенциал ребенка и сформируют его как социально ответственную личность, гражданина своей страны.
Патриарх Кирилл подчеркнул исключительную значимость правильной подготовки педагогов в современном мире. Он отметил, что "Сириус" в этом плане решает очень важную задачу – стратегическую для всей страны. Патриарх поблагодарил Елену Шмелеву за большую работу по раскрытию и развитию талантов молодежи, которая на протяжении многих лет ведется в "Сириусе".
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов
Вчера, 10:38
 
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