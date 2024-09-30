https://ria.ru/20240930/energosnabzhenie-1975546425.html

Будапешт призвал Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение

Будапешт призвал Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение - РИА Новости, 30.09.2024

Будапешт призвал Киев не ставить под угрозу венгерское энергоснабжение

Будапешт попросил МИД Украины воздерживаться от односторонних неожиданных шагов, ставящих под угрозу венгерское энергоснабжение, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:28

2024-09-30T15:28

2024-09-30T17:50

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БУДАПЕШТ, 30 сен — РИА Новости. Будапешт попросил МИД Украины воздерживаться от односторонних неожиданных шагов, ставящих под угрозу венгерское энергоснабжение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я попросил господина министра: поскольку Венгрия обеспечивает на полную мощность поставки энергии на Украину, мы бы хотели, чтобы Украина воздерживалась в будущем от односторонних неожиданных шагов, подобных совершенным в последнее время и поставивших энергоснабжение Венгрии перед чрезвычайными вызовами", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.По его словам, Будапешт "не ограничивает никакие мощности как для поставок газа через Венгрию на Украину, так и для экспорта электроэнергии на Украину" и "обеспечивает для компаний свободную возможность поставок".С 2022 года через Венгрию на Украину было поставлено более трех миллиардов кубометров газа, а в течение лета 2024 года через Венгрию прошло 42% электроэнергии, импортированной Украиной.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с 9 сентября в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал Сийярто.Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.

https://ria.ru/20240824/sijjarto-1968277232.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, лукойл, в мире