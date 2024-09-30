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Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования - РИА Новости, 30.09.2024
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19:07 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/efimov-1975600114.html
Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования
Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования - РИА Новости, 30.09.2024
Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования
В Москве с начала года построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:07
2024-09-30T19:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Девелоперы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы – более половины объектов были построены за счет внебюджетных источников. С начала 2024 года инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, рассчитанных почти на 3,5 тысячи мест, а также восьми школ и учебных корпусов на 7,3 тысячи мест с дошкольными отделениями", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, более десяти из указанных объектов образования построили в 2024 году в Троицком и Новомосковском округах. Еще по четыре заведения появились на западе и востоке Москвы и по три – на юго-востоке и северо-западе города.Самые крупные школы открылись в Коммунарке (на 1,2 тысячи учеников), в Филимонковском (на 1,1 тысячи учеников) и во Внукове (на 1 тысячу учеников).Столичные застройщики при возведении жилья должны обеспечить достаточное количество объектов социнфраструктуры. Детсады и школы появляются как в новых кварталах, так и в уже сформировавшихся районах, отмечается в сообщении.Всего с начала года в Москве построили 63 объекта социальной инфраструктуры, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Девелоперы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы – более половины объектов были построены за счет внебюджетных источников. С начала 2024 года инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, рассчитанных почти на 3,5 тысячи мест, а также восьми школ и учебных корпусов на 7,3 тысячи мест с дошкольными отделениями", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, более десяти из указанных объектов образования построили в 2024 году в Троицком и Новомосковском округах. Еще по четыре заведения появились на западе и востоке Москвы и по три – на юго-востоке и северо-западе города.
Самые крупные школы открылись в Коммунарке (на 1,2 тысячи учеников), в Филимонковском (на 1,1 тысячи учеников) и во Внукове (на 1 тысячу учеников).
Столичные застройщики при возведении жилья должны обеспечить достаточное количество объектов социнфраструктуры. Детсады и школы появляются как в новых кварталах, так и в уже сформировавшихся районах, отмечается в сообщении.
Всего с начала года в Москве построили 63 объекта социальной инфраструктуры, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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