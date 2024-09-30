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Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования

Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования - РИА Новости, 30.09.2024

Ефимов: в Москве с начала года построили 37 объектов образования

В Москве с начала года построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:07

2024-09-30T19:07

2024-09-30T19:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Девелоперы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы – более половины объектов были построены за счет внебюджетных источников. С начала 2024 года инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, рассчитанных почти на 3,5 тысячи мест, а также восьми школ и учебных корпусов на 7,3 тысячи мест с дошкольными отделениями", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, более десяти из указанных объектов образования построили в 2024 году в Троицком и Новомосковском округах. Еще по четыре заведения появились на западе и востоке Москвы и по три – на юго-востоке и северо-западе города.Самые крупные школы открылись в Коммунарке (на 1,2 тысячи учеников), в Филимонковском (на 1,1 тысячи учеников) и во Внукове (на 1 тысячу учеников).Столичные застройщики при возведении жилья должны обеспечить достаточное количество объектов социнфраструктуры. Детсады и школы появляются как в новых кварталах, так и в уже сформировавшихся районах, отмечается в сообщении.Всего с начала года в Москве построили 63 объекта социальной инфраструктуры, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы