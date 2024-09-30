https://ria.ru/20240930/efimov-1975388819.html

Ефимов: готовится проходка тоннелей новой станции "Рублево-Архангельское"

Ефимов: готовится проходка тоннелей новой станции "Рублево-Архангельское" - РИА Новости, 30.09.2024

Ефимов: готовится проходка тоннелей новой станции "Рублево-Архангельское"

На строящейся станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии столичного метрополитена специалисты приступили к устройству двух монтажно-щитовых камер с обеих РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:08

2024-09-30T10:08

2024-09-30T10:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. На строящейся станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии столичного метрополитена специалисты приступили к устройству двух монтажно-щитовых камер с обеих сторон будущей платформы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что станция "Рублево-Архангельское" строится на западе столицы на территории будущего жилого комплекса."Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции "Липовая Роща". Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции "Ильинская". Каждый из четырех щитов пройдет около 2,3 километра тоннелей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении указывается, что для возведения обеих камер специалисты разработают свыше 44 тысяч кубометров грунта.В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков обратил внимание, что камеры объединят единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса. "В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты – вспомогательной конструкции, задающей направление разработки грунта и защищающей от обрушения", – добавил он.Рублево-Архангельская линия метро, строящаяся на северо-западе Москвы, позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тысяч горожан. Линия расположена под жилой и промышленной застройкой. Кроме того, под ней находятся парковые зоны и водоемы.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что щит "София" задействовали в строительстве перегонного тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" на Рублево-Архангельской линии метрополитена.

https://ria.ru/20240928/efimov-1975141115.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы