https://ria.ru/20240930/dzerzhinsk-1975595700.html

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 30.09.2024

При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:44

2024-09-30T18:44

2024-09-30T18:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.25 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html

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донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия