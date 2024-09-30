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При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:44
2024-09-30T18:44
2024-09-30T18:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.25 выпустили по Горловке два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мужчина
Мэр Горловки: при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель