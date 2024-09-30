https://ria.ru/20240930/dtp-1975576647.html

Грузовик столкнулся с легковым авто на юге Москвы на МКАД

Грузовик столкнулся с легковым авто на юге Москвы на МКАД - РИА Новости, 30.09.2024

Грузовик столкнулся с легковым авто на юге Москвы на МКАД

Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки на МКАД на юге столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:38

2024-09-30T17:38

2024-09-30T17:38

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки на МКАД на юге столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. "По предварительным данным, на 19 километре внутренней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил столкновение с легковым автомобилем… Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975537897.html

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2024

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происшествия, москва, авто