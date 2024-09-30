Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 30.09.2024 (обновлено: 10:03 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dtp-1975434461.html
Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода
Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода - РИА Новости, 30.09.2024
Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода
Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:00
2024-09-30T10:03
происшествия
владивосток
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975434630_167:0:1118:535_1920x0_80_0_0_06a413338de2c79b4ecb901e3614f619.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам нарушитель получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 66-летний водитель Toyota Vista двигался по улице прапорщика Комарова. Пересекая проезжую часть улицы Алеутская, мужчина не уступил дорогу автомашине MAZDA CX-5. В результате столкновения автомобиль Toyota Vista выехал на тротуар и совершила наезд на пешехода. В результате ДТП 29-летняя девушка-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Vista", - говорится в сообщении. Возбуждено административное производство. Стаж водителя Toyota Vista - 32 года. За последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка. -0-
https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975434630_294:0:1059:574_1920x0_80_0_0_dc03dc006422ec909f27819180956100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода

Во Владивостоке столкнулись 2 иномарки, одна из них наехала на девушку-пешехода

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто происшествия, где иномарка наехала на пешехода во Владивостоке
Место происшествия, где иномарка наехала на пешехода во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место происшествия, где иномарка наехала на пешехода во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам нарушитель получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что 66-летний водитель Toyota Vista двигался по улице прапорщика Комарова. Пересекая проезжую часть улицы Алеутская, мужчина не уступил дорогу автомашине MAZDA CX-5. В результате столкновения автомобиль Toyota Vista выехал на тротуар и совершила наезд на пешехода. В результате ДТП 29-летняя девушка-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Vista", - говорится в сообщении.
Возбуждено административное производство. Стаж водителя Toyota Vista - 32 года. За последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка. -0-
Место ДТП, где водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции
17 июня, 04:38
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала