https://ria.ru/20240930/dtp-1975434461.html

Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода

Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода - РИА Новости, 30.09.2024

Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода

Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:00

2024-09-30T10:00

2024-09-30T10:03

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975434630_167:0:1118:535_1920x0_80_0_0_06a413338de2c79b4ecb901e3614f619.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам нарушитель получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 66-летний водитель Toyota Vista двигался по улице прапорщика Комарова. Пересекая проезжую часть улицы Алеутская, мужчина не уступил дорогу автомашине MAZDA CX-5. В результате столкновения автомобиль Toyota Vista выехал на тротуар и совершила наезд на пешехода. В результате ДТП 29-летняя девушка-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Vista", - говорится в сообщении. Возбуждено административное производство. Стаж водителя Toyota Vista - 32 года. За последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка. -0-

https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край