Во Владивостоке иномарка наехала на пешехода
Во Владивостоке столкнулись 2 иномарки, одна из них наехала на девушку-пешехода
© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто происшествия, где иномарка наехала на пешехода во Владивостоке
Место происшествия, где иномарка наехала на пешехода во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в центре Владивостока не уступил дорогу другому автомобилю и в результате столкновения наехал на девушку-пешехода, она и сам нарушитель получили травмы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что 66-летний водитель Toyota Vista двигался по улице прапорщика Комарова. Пересекая проезжую часть улицы Алеутская, мужчина не уступил дорогу автомашине MAZDA CX-5. В результате столкновения автомобиль Toyota Vista выехал на тротуар и совершила наезд на пешехода. В результате ДТП 29-летняя девушка-пешеход получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая доставлена в больницу. Также медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Vista", - говорится в сообщении.
Возбуждено административное производство. Стаж водителя Toyota Vista - 32 года. За последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка. -0-