https://ria.ru/20240930/dtp-1975411713.html
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами - РИА Новости, 30.09.2024
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:35
2024-09-30T06:35
2024-09-30T06:41
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МАГАДАН, 30 сен - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16 пассажирами, сообщает в понедельник УМВД России по региону. Ранее сообщалось, что в центральных районах Магаданской области прогнозируют снегопады и сильный ветер. Водителей предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима, на автодорогах скользко и плохая видимость. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 47-летний водитель маршрутного транспортного средства "Луидор 2237" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем, в результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения", - сообщает ведомство. Уточняется, что ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения "Колыма" Якутск – Магадан.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, магаданская область, россия, якутск
Происшествия, Авто, Магаданская область, Россия, Якутск
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
На трассе "Колыма" перевернулся маршрутный автомобиль с 16 пассажирами