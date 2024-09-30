Рейтинг@Mail.ru
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 30.09.2024 (обновлено: 06:41 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dtp-1975411713.html
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами - РИА Новости, 30.09.2024
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:35
2024-09-30T06:41
происшествия
авто
магаданская область
россия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935101491_0:294:3116:2047_1920x0_80_0_0_b22c8bcaabd08c308e8f96af76728d00.jpg
МАГАДАН, 30 сен - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16 пассажирами, сообщает в понедельник УМВД России по региону. Ранее сообщалось, что в центральных районах Магаданской области прогнозируют снегопады и сильный ветер. Водителей предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима, на автодорогах скользко и плохая видимость. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 47-летний водитель маршрутного транспортного средства "Луидор 2237" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем, в результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения", - сообщает ведомство. Уточняется, что ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения "Колыма" Якутск – Магадан.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html
https://ria.ru/20240929/dtp-1975343133.html
магаданская область
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935101491_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_08ca32cbe779577569cddebb50bbb13f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, магаданская область, россия, якутск
Происшествия, Авто, Магаданская область, Россия, Якутск
На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На трассе "Колыма" перевернулся маршрутный автомобиль с 16 пассажирами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 30 сен - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16 пассажирами, сообщает в понедельник УМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что в центральных районах Магаданской области прогнозируют снегопады и сильный ветер. Водителей предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима, на автодорогах скользко и плохая видимость.
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек
06:12
"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 47-летний водитель маршрутного транспортного средства "Луидор 2237" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем, в результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения", - сообщает ведомство.
Уточняется, что ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения "Колыма" ЯкутскМагадан.
Место происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияАвтоМагаданская областьРоссияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала