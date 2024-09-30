https://ria.ru/20240930/dtp-1975411713.html

На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами - РИА Новости, 30.09.2024

На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:35

2024-09-30T06:35

2024-09-30T06:41

происшествия

авто

магаданская область

россия

якутск

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МАГАДАН, 30 сен - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе "Колыма", в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулся автомобиль маршрутного такси с 16 пассажирами, сообщает в понедельник УМВД России по региону. Ранее сообщалось, что в центральных районах Магаданской области прогнозируют снегопады и сильный ветер. Водителей предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима, на автодорогах скользко и плохая видимость. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что 47-летний водитель маршрутного транспортного средства "Луидор 2237" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем, в результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения", - сообщает ведомство. Уточняется, что ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения "Колыма" Якутск – Магадан.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html

https://ria.ru/20240929/dtp-1975343133.html

магаданская область

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, магаданская область, россия, якутск