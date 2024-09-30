https://ria.ru/20240930/dtp-1975411099.html
На Камчатке возбудили дело после ДТП со скорой помощью
На Камчатке возбудили дело после ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 30.09.2024
На Камчатке возбудили дело после ДТП со скорой помощью
Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту ДТП с каретой скорой помощи, при котором погибли два человека, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:23
2024-09-30T06:23
2024-09-30T06:23
происшествия
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петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен – РИА Новости️. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту ДТП с каретой скорой помощи, при котором погибли два человека, сообщает прокуратура региона. "По факту ДТП с машиной скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело. 29 сентября на дороге в районе Академика Королева 25-летний водитель автомобиля Infiniti FX35 не убедился в безопасности маневра и при перестроении осуществил выезд за разделительную полосу, где совершил столкновение с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, выполняя экстренную транспортировку пациента в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Скорая совершил лобовое столкновение с минивеном Toyota Ractis. От удара скончались водитель минивена и 72-летняя пациентка скорой помощи. Еще четверо, в том числе медработники, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. "Освидетельствование юноши, управлявшего Infiniti, не выявило признаков опьянения. За 2023-2024 годы за нарушение ПДД молодой человек привлекался к административной ответственности восемь раз", - сообщает прокуратура. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html
https://ria.ru/20240929/dtp-1975327305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, петропавловск-камчатский, камчатка, россия
Происшествия, Авто, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия
На Камчатке возбудили дело после ДТП со скорой помощью
На Камчатке возбудили дело после ДТП, в котором погибли два человека
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен – РИА Новости️. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту ДТП с каретой скорой помощи, при котором погибли два человека, сообщает прокуратура региона.
"По факту ДТП с машиной скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело. 29 сентября на дороге в районе Академика Королева 25-летний водитель автомобиля Infiniti FX35 не убедился в безопасности маневра и при перестроении осуществил выезд за разделительную полосу, где совершил столкновение с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, выполняя экстренную транспортировку пациента в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Скорая совершил лобовое столкновение с минивеном Toyota Ractis. От удара скончались водитель минивена и 72-летняя пациентка скорой помощи. Еще четверо, в том числе медработники, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
"Освидетельствование юноши, управлявшего Infiniti, не выявило признаков опьянения. За 2023-2024 годы за нарушение ПДД молодой человек привлекался к административной ответственности восемь раз", - сообщает прокуратура.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ
"Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".