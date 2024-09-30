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В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой - РИА Новости, 30.09.2024
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17:50 30.09.2024 (обновлено: 18:00 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dron-1975584758.html
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой - РИА Новости, 30.09.2024
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:50
2024-09-30T18:00
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии."Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера", — говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел Вороновском районе. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой

Белорусские пограничники приземлили дрон у границы с Литвой

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramСотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой
Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
"Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел Вороновском районе. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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