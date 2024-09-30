https://ria.ru/20240930/dron-1975584758.html

В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой

В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой - РИА Новости, 30.09.2024

В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой

Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:50

2024-09-30T17:50

2024-09-30T18:00

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии."Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера", — говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел Вороновском районе. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975221683.html

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в мире, белоруссия, литва