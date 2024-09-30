https://ria.ru/20240930/dron-1975584758.html
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой - РИА Новости, 30.09.2024
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:50
2024-09-30T17:50
2024-09-30T18:00
в мире
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975586899_3:0:1914:1075_1920x0_80_0_0_74e322f729e0d805ba514545285a1d93.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой, информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии."Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера", — говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел Вороновском районе. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975221683.html
белоруссия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975586899_481:0:1914:1075_1920x0_80_0_0_5543202c5f2a2a5b9c5e756a78e097fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
Белорусские пограничники приземлили дрон у границы с Литвой