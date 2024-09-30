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Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 30.09.2024 (обновлено: 10:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:42
2024-09-30T10:24
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", — сказал он.Путин напомнил, что Москва пыталась мирно разрешить конфликт, однако переговоры завершились обманом со стороны Запада. И за это время они превратили Украину в плацдарм для противостоянии России.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
донбасс
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донецкая народная республика
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донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Безопасность
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин

Путин в обращении отметил обоснованность СВО и ее освободительный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", — сказал он.
Путин напомнил, что Москва пыталась мирно разрешить конфликт, однако переговоры завершились обманом со стороны Запада. И за это время они превратили Украину в плацдарм для противостоянии России.
Обращение Путина в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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