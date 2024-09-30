https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:42
2024-09-30T09:42
2024-09-30T10:24
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", — сказал он.Путин напомнил, что Москва пыталась мирно разрешить конфликт, однако переговоры завершились обманом со стороны Запада. И за это время они превратили Украину в плацдарм для противостоянии России.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Путин в обращении отметил обоснованность СВО и ее освободительный характер