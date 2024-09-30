https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html

Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин

Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин

Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:42

2024-09-30T09:42

2024-09-30T10:24

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", — сказал он.Путин напомнил, что Москва пыталась мирно разрешить конфликт, однако переговоры завершились обманом со стороны Запада. И за это время они превратили Украину в плацдарм для противостоянии России.

https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, безопасность