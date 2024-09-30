https://ria.ru/20240930/donbass-1975426314.html

Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин

Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин

Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады, жители Новороссии подвергались притеснениям, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:27

2024-09-30T09:27

2024-09-30T09:27

донбасс

россия

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады, жители Новороссии подвергались притеснениям, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Путин в видеообращении заявил, что Россия шла к воссоединению с Донбассом и Новороссией через годы и непростые испытания. "Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240930/putin-1975423646.html

донбасс

россия

новороссия

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донбасс, россия, новороссия, владимир путин