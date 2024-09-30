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Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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09:27 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/donbass-1975426314.html
Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин
Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин
Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады, жители Новороссии подвергались притеснениям, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:27
2024-09-30T09:27
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады, жители Новороссии подвергались притеснениям, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Путин в видеообращении заявил, что Россия шла к воссоединению с Донбассом и Новороссией через годы и непростые испытания. "Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240930/putin-1975423646.html
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донбасс, россия, новороссия, владимир путин
Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин
Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях блокады, заявил Путин

Путин: Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях обстрелов и блокады

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Донбасс восемь лет жил в невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады, жители Новороссии подвергались притеснениям, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
Путин в видеообращении заявил, что Россия шла к воссоединению с Донбассом и Новороссией через годы и непростые испытания.
"Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - сказал Путин.
Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин
09:16
 
ДонбассРоссияНовороссияВладимир Путин
 
 
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