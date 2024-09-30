https://ria.ru/20240930/donbass-1975421170.html
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:05
2024-09-30T09:05
2024-09-30T09:21
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость."Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни", - сказал Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость.
"Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни", - сказал Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.