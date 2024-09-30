https://ria.ru/20240930/donbass-1975421170.html

Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость

Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость - РИА Новости, 30.09.2024

Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:05

2024-09-30T09:05

2024-09-30T09:21

донбасс

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость."Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни", - сказал Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин