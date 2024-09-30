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Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 30.09.2024 (обновлено: 09:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/donbass-1975421170.html
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:05
2024-09-30T09:21
донбасс
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость."Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни", - сказал Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
донбасс
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донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость

Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость.
"Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни", - сказал Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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