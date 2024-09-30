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Ракова рассказала о спецпрограммах "Московского долголетия" - РИА Новости, 30.09.2024
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09:50 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/dolgoletie-1975431645.html
Ракова рассказала о спецпрограммах "Московского долголетия"
Ракова рассказала о спецпрограммах "Московского долголетия" - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова рассказала о спецпрограммах "Московского долголетия"
Центры "Московское долголетие" будут наращивать специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:50
2024-09-30T09:50
общество
москва
анастасия ракова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры "Московское долголетие" будут наращивать специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "С этого года мы будем наращивать там специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций, все, что замедляет процесс старения. Делать мы это будем не одни, мы активно работаем в этом направлении с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга ФМБА, с нашими клиниками памяти и, надеюсь, предложим в рамках наших центров "Московского долголетия" интересную содержательную программу для людей серебряного возраста, так, прямо скажем, всех возрастов от 60 и выше, включая 100 лет", - рассказала Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова , федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Ракова рассказала о спецпрограммах "Московского долголетия"

Ракова: центры "Московское долголетие" будут наращивать программы для пожилых

© РИА НовостиЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры "Московское долголетие" будут наращивать специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С этого года мы будем наращивать там специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций, все, что замедляет процесс старения. Делать мы это будем не одни, мы активно работаем в этом направлении с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга ФМБА, с нашими клиниками памяти и, надеюсь, предложим в рамках наших центров "Московского долголетия" интересную содержательную программу для людей серебряного возраста, так, прямо скажем, всех возрастов от 60 и выше, включая 100 лет", - рассказала Ракова.
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09:08
 
ОбществоМоскваАнастасия РаковаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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