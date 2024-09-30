https://ria.ru/20240930/dolgoletie-1975421400.html
Центры "Московского долголетия" появятся в каждом районе столицы
Центры "Московского долголетия" появятся в каждом районе столицы - РИА Новости, 30.09.2024
Центры "Московского долголетия" появятся в каждом районе столицы
Центры "Московского долголетия" в ближайший год будут в каждом районе столицы, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:08
2024-09-30T09:08
2024-09-30T09:09
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры "Московского долголетия" в ближайший год будут в каждом районе столицы, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Второе направление – это центры "Московского долголетия". Сейчас их уже 134, в ближайший год они будут в каждом районе Москвы", - рассказала Ракова. По ее словам, также в рамках проекта "Московское долголетие" москвичи могут заниматься в кружках любой направленности. "У нас порядка 40 направлений, которые пенсионеры могут выбрать бесплатно, 3000 точек по городу и самый широкий диапазон возможностей – это и английский язык, это и IT, и физкультура, и танцы, и музыка, и много-много разных сфер, которые действительно позволяют сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные навыки, продляющие эмоциональное состояние и когнитивные функции", - добавила заммэра.
https://ria.ru/20240930/moskva-1975419255.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Центры "Московского долголетия" появятся в каждом районе столицы
Заммэра Ракова: центры "Московского долголетия" появятся в каждом районе столицы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры "Московского долголетия" в ближайший год будут в каждом районе столицы, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Второе направление – это центры "Московского долголетия". Сейчас их уже 134, в ближайший год они будут в каждом районе Москвы", - рассказала Ракова.
По ее словам, также в рамках проекта "Московское долголетие" москвичи могут заниматься в кружках любой направленности.
"У нас порядка 40 направлений, которые пенсионеры могут выбрать бесплатно, 3000 точек по городу и самый широкий диапазон возможностей – это и английский язык, это и IT, и физкультура, и танцы, и музыка, и много-много разных сфер, которые действительно позволяют сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные навыки, продляющие эмоциональное состояние и когнитивные функции", - добавила заммэра.