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Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости - РИА Новости, 30.09.2024
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09:46 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/dnr-1975430507.html
Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости
Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости - РИА Новости, 30.09.2024
Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости
Глава ДНР Денис Пушилин назвал "триумфом справедливости" произошедшее два года назад воссоединение республики с Россией, выразив уверенность в победе РФ. Об... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:46
2024-09-30T09:46
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "триумфом справедливости" произошедшее два года назад воссоединение республики с Россией, выразив уверенность в победе РФ. Об этом он заявил в поздравлении, размещенном в его Telegram-канале."Два года назад ДНР официально вернулась в родное Отечество, стала снова частью великой страны. Это событие - настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", - заявил Пушилин в видеопоздравлении по случаю двухлетней годовщины воссоединения ДНР с Россией.Он подчеркнул, что воссоединение с Россией - это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, истории, многовековой культуре и традициям". "Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена. Этот шаг стал результатом нашей общей борьбы за право быть услышанными, за возможность жить в мире и согласии", - подчеркнул Пушилин. Глава ДНР напомнил, что благодаря России и сплоченности народа республики за два года ее жители стали свидетелями множества изменений: восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни, населенные пункты расцветают, растет уверенность в завтрашнем дне "Вместе со всей Россией продолжаем достигать поставленные нашим президентом Владимиром Путиным цели: освобождение Донбасса. Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - заключил Пушилин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240930/putin-1975423646.html
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости

Глава ДНР Пушилин назвал воссоединение региона с РФ триумфом справедливости

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "триумфом справедливости" произошедшее два года назад воссоединение республики с Россией, выразив уверенность в победе РФ. Об этом он заявил в поздравлении, размещенном в его Telegram-канале.
"Два года назад ДНР официально вернулась в родное Отечество, стала снова частью великой страны. Это событие - настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", - заявил Пушилин в видеопоздравлении по случаю двухлетней годовщины воссоединения ДНР с Россией.
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Он подчеркнул, что воссоединение с Россией - это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, истории, многовековой культуре и традициям".
"Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена. Этот шаг стал результатом нашей общей борьбы за право быть услышанными, за возможность жить в мире и согласии", - подчеркнул Пушилин.
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День воссоединения новых регионов с Россией
01:43
Глава ДНР напомнил, что благодаря России и сплоченности народа республики за два года ее жители стали свидетелями множества изменений: восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни, населенные пункты расцветают, растет уверенность в завтрашнем дне
"Вместе со всей Россией продолжаем достигать поставленные нашим президентом Владимиром Путиным цели: освобождение Донбасса. Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - заключил Пушилин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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