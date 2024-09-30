Пушилин назвал воссоединение ДНР с Россией триумфом справедливости
Глава ДНР Пушилин назвал воссоединение региона с РФ триумфом справедливости
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал "триумфом справедливости" произошедшее два года назад воссоединение республики с Россией, выразив уверенность в победе РФ. Об этом он заявил в поздравлении, размещенном в его Telegram-канале.
"Два года назад ДНР официально вернулась в родное Отечество, стала снова частью великой страны. Это событие - настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", - заявил Пушилин в видеопоздравлении по случаю двухлетней годовщины воссоединения ДНР с Россией.
Он подчеркнул, что воссоединение с Россией - это не просто политический акт, а "возвращение домой, к корням, истории, многовековой культуре и традициям".
"Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена. Этот шаг стал результатом нашей общей борьбы за право быть услышанными, за возможность жить в мире и согласии", - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что благодаря России и сплоченности народа республики за два года ее жители стали свидетелями множества изменений: восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются новые предприятия и школы, улучшается качество жизни, населенные пункты расцветают, растет уверенность в завтрашнем дне
"Вместе со всей Россией продолжаем достигать поставленные нашим президентом Владимиром Путиным цели: освобождение Донбасса. Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - заключил Пушилин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.