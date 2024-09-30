Рейтинг@Mail.ru
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"
Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:06
2024-09-30T14:06
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148088/64/1480886411_0:456:2828:2047_1920x0_80_0_0_ea47fe63d27df0e29913cbf40d279a2f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта на официальном сайте."Технологический суверенитет невозможен без компаний-лидеров, способных поставлять продукцию, услуги и технологии на зарубежные рынки. Санкционные ограничения и протекционистская политика ряда стран не только лишили целые отрасли доступа к зарубежным технологиям, но и осложнили экспорт и "заставили" открывать новые рынки для сбыта российской продукции и услуг. Важнейшая задача сегодня в том, чтобы, максимально насыщая внутренний рынок, вместе с тем находить новые ниши для отечественных экспортеров высокотехнологичной продукции. В сложившихся условиях в центре внимания – инновационные подходы и создание устойчивых международных цепочек поставок, а реализовать эту модель эффективнее всего можно, поддерживая так называемые компании - "национальные чемпионы", - говорится в сообщении.Участники сессии узнают, какие существуют успешные модели поддержки высокотехнологичного экспорта, какие перспективы адаптации подобных стратегий в России и как государство поддерживает национальных чемпионов. А также ответят на вопросы, не помешает ли ставка на отдельные компании-чемпионы развитию экспорта продукции МСП в высокотехнологическом секторе и какие существуют возможности наращивания экспортного потенциала в условиях глобальной нестабильности."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире. Регистрируйтесь на сайте форума "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20240930/zasedanie-1975495207.html
https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148088/64/1480886411_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_69f7b81ea86f798fbf0c672485c6a8a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Сделано в России"
Международный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Международный форум "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта на официальном сайте.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Заседание Госсовета по экспорту пройдет на форуме "Сделано в России"
Вчера, 12:56
"Технологический суверенитет невозможен без компаний-лидеров, способных поставлять продукцию, услуги и технологии на зарубежные рынки. Санкционные ограничения и протекционистская политика ряда стран не только лишили целые отрасли доступа к зарубежным технологиям, но и осложнили экспорт и "заставили" открывать новые рынки для сбыта российской продукции и услуг. Важнейшая задача сегодня в том, чтобы, максимально насыщая внутренний рынок, вместе с тем находить новые ниши для отечественных экспортеров высокотехнологичной продукции. В сложившихся условиях в центре внимания – инновационные подходы и создание устойчивых международных цепочек поставок, а реализовать эту модель эффективнее всего можно, поддерживая так называемые компании - "национальные чемпионы", - говорится в сообщении.
Участники сессии узнают, какие существуют успешные модели поддержки высокотехнологичного экспорта, какие перспективы адаптации подобных стратегий в России и как государство поддерживает национальных чемпионов. А также ответят на вопросы, не помешает ли ставка на отдельные компании-чемпионы развитию экспорта продукции МСП в высокотехнологическом секторе и какие существуют возможности наращивания экспортного потенциала в условиях глобальной нестабильности.
"Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире. Регистрируйтесь на сайте форума "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Нововведения в господдержке экспорта расскажут на форуме "Сделано в России"
27 сентября, 13:18
 
РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала