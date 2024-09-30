https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024
Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"
Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:06
2024-09-30T14:06
2024-09-30T14:06
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта на официальном сайте."Технологический суверенитет невозможен без компаний-лидеров, способных поставлять продукцию, услуги и технологии на зарубежные рынки. Санкционные ограничения и протекционистская политика ряда стран не только лишили целые отрасли доступа к зарубежным технологиям, но и осложнили экспорт и "заставили" открывать новые рынки для сбыта российской продукции и услуг. Важнейшая задача сегодня в том, чтобы, максимально насыщая внутренний рынок, вместе с тем находить новые ниши для отечественных экспортеров высокотехнологичной продукции. В сложившихся условиях в центре внимания – инновационные подходы и создание устойчивых международных цепочек поставок, а реализовать эту модель эффективнее всего можно, поддерживая так называемые компании - "национальные чемпионы", - говорится в сообщении.Участники сессии узнают, какие существуют успешные модели поддержки высокотехнологичного экспорта, какие перспективы адаптации подобных стратегий в России и как государство поддерживает национальных чемпионов. А также ответят на вопросы, не помешает ли ставка на отдельные компании-чемпионы развитию экспорта продукции МСП в высокотехнологическом секторе и какие существуют возможности наращивания экспортного потенциала в условиях глобальной нестабильности."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире. Регистрируйтесь на сайте форума "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20240930/zasedanie-1975495207.html
https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта на официальном сайте
.
"Технологический суверенитет невозможен без компаний-лидеров, способных поставлять продукцию, услуги и технологии на зарубежные рынки. Санкционные ограничения и протекционистская политика ряда стран не только лишили целые отрасли доступа к зарубежным технологиям, но и осложнили экспорт и "заставили" открывать новые рынки для сбыта российской продукции и услуг. Важнейшая задача сегодня в том, чтобы, максимально насыщая внутренний рынок, вместе с тем находить новые ниши для отечественных экспортеров высокотехнологичной продукции. В сложившихся условиях в центре внимания – инновационные подходы и создание устойчивых международных цепочек поставок, а реализовать эту модель эффективнее всего можно, поддерживая так называемые компании - "национальные чемпионы", - говорится в сообщении.
Участники сессии узнают, какие существуют успешные модели поддержки высокотехнологичного экспорта, какие перспективы адаптации подобных стратегий в России и как государство поддерживает национальных чемпионов. А также ответят на вопросы, не помешает ли ставка на отдельные компании-чемпионы развитию экспорта продукции МСП в высокотехнологическом секторе и какие существуют возможности наращивания экспортного потенциала в условиях глобальной нестабильности.
"Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире. Регистрируйтесь на сайте форума "Сделано в России", - заключили в РЭЦ
.