https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html

Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"

Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024

Дискуссия о развитии экспорта пройдет на форуме "Сделано в России"

Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:06

2024-09-30T14:06

2024-09-30T14:06

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дискуссия "По тропе азиатского тигра - ставка на национальных чемпионов в задаче развития высокотехнологичного экспорта. За и против" состоится 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта на официальном сайте."Технологический суверенитет невозможен без компаний-лидеров, способных поставлять продукцию, услуги и технологии на зарубежные рынки. Санкционные ограничения и протекционистская политика ряда стран не только лишили целые отрасли доступа к зарубежным технологиям, но и осложнили экспорт и "заставили" открывать новые рынки для сбыта российской продукции и услуг. Важнейшая задача сегодня в том, чтобы, максимально насыщая внутренний рынок, вместе с тем находить новые ниши для отечественных экспортеров высокотехнологичной продукции. В сложившихся условиях в центре внимания – инновационные подходы и создание устойчивых международных цепочек поставок, а реализовать эту модель эффективнее всего можно, поддерживая так называемые компании - "национальные чемпионы", - говорится в сообщении.Участники сессии узнают, какие существуют успешные модели поддержки высокотехнологичного экспорта, какие перспективы адаптации подобных стратегий в России и как государство поддерживает национальных чемпионов. А также ответят на вопросы, не помешает ли ставка на отдельные компании-чемпионы развитию экспорта продукции МСП в высокотехнологическом секторе и какие существуют возможности наращивания экспортного потенциала в условиях глобальной нестабильности."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире. Регистрируйтесь на сайте форума "Сделано в России", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20240930/zasedanie-1975495207.html

https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)