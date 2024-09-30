https://ria.ru/20240930/deti-1975428452.html

Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин

Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин

Россияне сегодня отстаивают безопасное и благополучное будущее для детей и внуков, верность традициям великих предков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:35

2024-09-30T09:35

2024-09-30T09:35

специальная военная операция на украине

общество

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне сегодня отстаивают безопасное и благополучное будущее для детей и внуков, верность традициям великих предков, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", - отметил Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 2024-09-30T09:35 true PT3M56S

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин