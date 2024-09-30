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Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин
Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин
Россияне сегодня отстаивают безопасное и благополучное будущее для детей и внуков, верность традициям великих предков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
2024-09-30T09:35
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне сегодня отстаивают безопасное и благополучное будущее для детей и внуков, верность традициям великих предков, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", - отметил Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
2024-09-30T09:35
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Россияне отстаивают безопасное будущее для детей и внуков, заявил Путин
Путин: россияне отстаивают безопасное и благополучное будущее для детей и внуков