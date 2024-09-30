https://ria.ru/20240930/demografiya-1975492197.html
На демографические программы в регионах выделят 37,5 миллиарда рублей
На демографические программы в регионах выделят 37,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На демографические программы в регионах выделят 37,5 миллиарда рублей
Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает 37,5 миллиардов рублей на поддержку региональных демографических... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:48
2024-09-30T12:48
2024-09-30T15:16
россия
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает 37,5 миллиардов рублей на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "В бюджете предусмотрено: 37,5 миллиардов рублей на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднероссийского", - говорится в сообщении.В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе страны оказался ниже среднероссийского по итогам 2023 года.
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
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россия, экономика
На демографические программы в регионах выделят 37,5 миллиарда рублей
На поддержку демографических программ в регионах выделят 37,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает 37,5 миллиардов рублей на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"В бюджете предусмотрено: 37,5 миллиардов рублей на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднероссийского", - говорится в сообщении.
В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе страны оказался ниже среднероссийского по итогам 2023 года.