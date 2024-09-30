https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html

Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных - РИА Новости, 30.09.2024

Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Громкое уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года будет слушаться судом присяжных, рассмотрение дела по существу... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:37

2024-09-30T14:37

2024-09-30T14:37

происшествия

краснодарский краевой суд

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869195235_0:171:3336:2048_1920x0_80_0_0_d288c52dcfc4356b115a757bce058fd5.png

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Громкое уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года будет слушаться судом присяжных, рассмотрение дела по существу начнется 24 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. По версии следствия, 28 апреля прошлого года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты сокрыли в лесу. "Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко… по ходатайству обвиняемого будет рассматриваться судом с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24.10.2024", - говорится в сообщении. Их обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем. В мае им продлили арест на полгода.

https://ria.ru/20240701/killer-1956722860.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский краевой суд, краснодарский край