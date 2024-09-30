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Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных
Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных - РИА Новости, 30.09.2024
Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных
Громкое уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года будет слушаться судом присяжных, рассмотрение дела по существу... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:37
происшествия
краснодарский краевой суд
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Громкое уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года будет слушаться судом присяжных, рассмотрение дела по существу начнется 24 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. По версии следствия, 28 апреля прошлого года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты сокрыли в лесу. "Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко… по ходатайству обвиняемого будет рассматриваться судом с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24.10.2024", - говорится в сообщении. Их обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем. В мае им продлили арест на полгода.
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происшествия, краснодарский краевой суд, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский краевой суд, Краснодарский край
Громкое дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных
Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве аниматоров на Кубани 24 октября
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Громкое уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года будет слушаться судом присяжных, рассмотрение дела по существу начнется 24 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
По версии следствия, 28 апреля прошлого года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты сокрыли в лесу.
"Краснодарский краевой суд
завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко… по ходатайству обвиняемого будет рассматриваться судом с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24.10.2024", - говорится в сообщении.
Их обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем. В мае им продлили арест на полгода.