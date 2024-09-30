https://ria.ru/20240930/chelyabinsk-1975500730.html

В Челябинске проверят информацию о падении лифта с ребенком в жилом доме

В Челябинске проверят информацию о падении лифта с ребенком в жилом доме - РИА Новости, 30.09.2024

В Челябинске проверят информацию о падении лифта с ребенком в жилом доме

Прокуратура начала проверку информации о падении кабины лифта, в которой находился ребенок, в многоквартирном жилом доме Челябинска, сообщил в понедельник... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:08

2024-09-30T13:08

2024-09-30T14:17

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о падении кабины лифта, в которой находился ребенок, в многоквартирном жилом доме Челябинска, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона. Ранее Telegram-каналы региона в понедельник сообщили о падении лифта с ребенком в ЖК. Также размещено видео, на котором в кабине лифта находится подросток, а через несколько секунд в кабине гаснет электричество. "Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в доме №109 по ул. Университетской Набережной в ЖК "Академ Riverside", в кабине которого находился ребенок", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства, даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования, уточняется в сообщении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-центр.

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

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происшествия, челябинск, россия