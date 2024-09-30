https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975555781.html

На программу "Развитие здравоохранения" хотят выделить 1,5 триллиона рублей

На программу "Развитие здравоохранения" хотят выделить 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На программу "Развитие здравоохранения" хотят выделить 1,5 триллиона рублей

Более 1,5 триллиона рублей планируется выделить из бюджета РФ на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:04

2024-09-30T16:04

2024-09-30T21:15

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей планируется выделить из бюджета РФ на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Государственная программа "Развитие здравоохранения". Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" запланированы в 2025 году в объеме 1 542 699,4 млн рублей, в 2026 году - 1 555 573,2 млн рублей и в 2027 году - 1 606 836,2 млн рублей.", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975554590.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, бюджет