https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975554590.html
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей
Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:57
2024-09-30T15:57
2024-09-30T21:30
экономика
россия
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2025 году в объеме 369 810,6 миллиона рублей, в 2026 году - 284 244,2 миллиона рублей, в 2027 году - 284 673,2 миллиона рублей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240930/ekonomika-1975561023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, бюджет
Экономика, Россия, Бюджет
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей
На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" могут выделить 369,8 млрд руб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2025 году в объеме 369 810,6 миллиона рублей, в 2026 году - 284 244,2 миллиона рублей, в 2027 году - 284 673,2 миллиона рублей", - говорится в документе.