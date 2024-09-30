Рейтинг@Mail.ru
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.09.2024 (обновлено: 21:30 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975554590.html
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей
Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:57
2024-09-30T21:30
экономика
россия
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809766004_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_13892dd14a6150f781c2570cfed5f002.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2025 году в объеме 369 810,6 миллиона рублей, в 2026 году - 284 244,2 миллиона рублей, в 2027 году - 284 673,2 миллиона рублей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240930/ekonomika-1975561023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809766004_0:0:2220:1664_1920x0_80_0_0_ce6fe97ebd5ce2b255860ee0f714c56a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, бюджет
Экономика, Россия, Бюджет
На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей

На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" могут выделить 369,8 млрд руб

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2025 году в объеме 369 810,6 миллиона рублей, в 2026 году - 284 244,2 миллиона рублей, в 2027 году - 284 673,2 миллиона рублей", - говорится в документе.
Денежные купюры и монеты РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На нацпроект "Экономика данных" хотят выделить 129,07 миллиарда рублей
Вчера, 16:21
 
ЭкономикаРоссияБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала