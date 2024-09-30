https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975554590.html

На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей

На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На "Продолжительную и активную жизнь" хотят выделить 369,8 миллиарда рублей

Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:57

2024-09-30T15:57

2024-09-30T21:30

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2025 год составит 369,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2025 году в объеме 369 810,6 миллиона рублей, в 2026 году - 284 244,2 миллиона рублей, в 2027 году - 284 673,2 миллиона рублей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240930/ekonomika-1975561023.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, бюджет