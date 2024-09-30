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Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7 процента ВВП
Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7 процента ВВП - РИА Новости, 30.09.2024
Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7 процента ВВП
Дефицит федерального бюджета России в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:19
2024-09-30T15:19
2024-09-30T15:41
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.Согласно документу, доходы бюджета в этом году составят 36,1 триллиона рублей, а расходы - 39,4 триллиона рублей. В результате дефицит оценивается в 3,3 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.В понедельник кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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