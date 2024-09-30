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В России заложили средства на модернизацию первичного звена здравоохранения
В России заложили средства на модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 30.09.2024
В России заложили средства на модернизацию первичного звена здравоохранения
Средства на модернизацию первичного звена и систему дистанционного мониторинга здоровья заложены в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:28
2024-09-30T13:28
2024-09-30T13:28
общество
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Средства на модернизацию первичного звена и систему дистанционного мониторинга здоровья заложены в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "В трехлетке продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, создана система дистанционного мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/rezistentnost-1966983187.html
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общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России заложили средства на модернизацию первичного звена здравоохранения
Минфин заложил средства на модернизацию первичного звена здравоохранения