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На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей
На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:21
2024-09-30T13:21
2024-09-30T13:21
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов РФ заложено 77,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение: федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с гепатитом - базовые ассигнования составят 77,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей
Минфин: на борьбу с сахарным диабетом и гепатитом заложено 77,4 миллиарда рублей