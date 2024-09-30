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На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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13:21 30.09.2024
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На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей
На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:21
2024-09-30T13:21
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов РФ заложено 77,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение: федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с гепатитом - базовые ассигнования составят 77,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
На борьбу с диабетом и гепатитом заложили 77,4 миллиарда рублей

Минфин: на борьбу с сахарным диабетом и гепатитом заложено 77,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов РФ заложено 77,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение: федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с гепатитом - базовые ассигнования составят 77,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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