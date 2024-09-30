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В проект бюджета заложили финансирование медпомощи онкобольным
В проект бюджета заложили финансирование медпомощи онкобольным - РИА Новости, 30.09.2024
В проект бюджета заложили финансирование медпомощи онкобольным
Финансовое обеспечение медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями предусмотрено в проекте бюджета на 2025-2027 годы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:15
2024-09-30T13:15
2024-09-30T13:15
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансовое обеспечение медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями предусмотрено в проекте бюджета на 2025-2027 годы, сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. Проект бюджета в понедельник был внесён в Госдуму. "В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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В проект бюджета заложили финансирование медпомощи онкобольным
Минфин: финансирование медицинской помощи больным с онкологией будет продолжено